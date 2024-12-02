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Giriş Tarihi: 2.12.2024 00:27 Son Güncelleme: 2.12.2024 00:40

Kayseri’de akran zorbalığı dehşeti!: Arkadaşlarını fırına attılar

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde arkadaşlarıyla maç yaptıktan sonra fırına giden 16 yaşındaki B.Ç’yi arkadaşları fırına attı. Üzerinden kapıyı kapatarak fırının derecesini atan arkadaşların B.Ç’nin elinden ve yüzünden yaralanmasına neden oldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de akran zorbalığı dehşeti!: Arkadaşlarını fırına attılar

Bünyan İlçesi Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla maç yaptıktan sonra sohbet etmek için fırına giden B.Ç'nin arkadaşı elektrikli fırının içine girdi. Arkadaşının çıkmasıyla B.Ç'de fırına girip çıkmak istedi. Ancak bu sırada arkadaşları B.Ç'nin üzerine kapıyı kilitleyip fırını çalıştırdı.

ELİ VE YÜZÜ YANDI

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan B.Ç; "arkadaşlarımla maç yaptıktan sonra fırına gittik. Burada bir süre sohbet ettikten sonra arkadaşlarımdan biri fırının içine girip tekrar çıktı. Bende merak edip içeri girince arkadaşlarım kapıyı üzerime kapattı. Açmak istesem de kapı açılmadı. Daha sonra fırın çalıştı ve dönmeye başladım. Sonra kapüşonumu kafama çekip ellerimi cebime soktum. Fırının ısısı artınca tekrar kapıyı açmaya çalıştım. Bu sırada elim ve yüzüm yandı" dedi.

"HASTANEDE ÜZERİME ÇAY DÖKÜLDÜ DE"

Bir süre sonra arkadaşlarının kendisini fırından çıkardığını ve hepsinin telaşlandığını belirten B.Ç; "Fırından çıkınca bir süre kendimden geçmişim. Arkadaşlarım hastaneye giderken beni 'üzerime çay döküldü de' diye tembihlediler. Bu olay nedeniyle bir kaç gün kendime gelemedim. Hastanede ellerimi ve yüzümü sardılar" diye konuştu.

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Kayseri’de akran zorbalığı dehşeti!: Arkadaşlarını fırına attılar
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