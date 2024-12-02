Kayseri’de akran zorbalığı dehşeti!: Arkadaşlarını fırına attılar

"HASTANEDE ÜZERİME ÇAY DÖKÜLDÜ DE"

Bir süre sonra arkadaşlarının kendisini fırından çıkardığını ve hepsinin telaşlandığını belirten B.Ç; "Fırından çıkınca bir süre kendimden geçmişim. Arkadaşlarım hastaneye giderken beni 'üzerime çay döküldü de' diye tembihlediler. Bu olay nedeniyle bir kaç gün kendime gelemedim. Hastanede ellerimi ve yüzümü sardılar" diye konuştu.