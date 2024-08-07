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Giriş Tarihi: 7.8.2024 19:27 Son Güncelleme: 7.8.2024 19:40

Kayseri’de alacak verecek kavgası cinayetle son buldu

Kayseri’de aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mustafa Dever (40) Adem C arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem C, Mustafa Dever’i evinin bahçesinde silahla vurarak öldürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de alacak verecek kavgası cinayetle son buldu

Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta üzerinde oturan Mustafa Dever ile evine gelen Adem C, arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Adem C, yanında getirdiği silahla Mustafa Dever'e ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı muayenede Mustafa Dever'in olay yerinde hayatını kaybetitği belirlendi. olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Dever'in cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Adem C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kayseri’de alacak verecek kavgası cinayetle son buldu
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