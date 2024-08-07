Kayseri’de alacak verecek kavgası cinayetle son buldu

Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta üzerinde oturan Mustafa Dever ile evine gelen Adem C, arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Adem C, yanında getirdiği silahla Mustafa Dever'e ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı muayenede Mustafa Dever'in olay yerinde hayatını kaybetitği belirlendi. olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Dever'in cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Adem C'yi yakalamak için çalışma başlattı.