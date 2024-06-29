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Giriş Tarihi: 29.6.2024 10:15 Son Güncelleme: 29.6.2024 10:42

Kayseri’de antrenmandan dönen antrenör ve sporcular kaza yaptı

Kayseri’den Niğde’ye antrenman karşılaşması için giden antrenör Murat Şimşek ile 4 sporcusunun bulunduğu otomobil dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek hayatını kaybederken 4 sporcu ise ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de antrenmandan dönen antrenör ve sporcular kaza yaptı

Niğde'deki karşılaşma sonrası otomobille Kayseri'ye dönen antrenör Murat Şimşek ve sporcuları İncesu-Yeşilhisar yolu Gülbayır mevkiinde kaza yaptı. Murat Şimşek'in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Antrenör Murat şimşek ile sporcular Selin Akgün, Hira Sönmez, Furkan Ünlü ve Asiye Rümeysa Çiftçi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Antrenör Murat Şimşek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 sporcunun sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de antrenmandan dönen antrenör ve sporcular kaza yaptı
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