Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı analiz çalışmalar sonucu Kayseri'ye hafif ticari arazla uyuşturucu getirileceği tespit edildi.

Kayseri'de aracın stepnesine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi | Video

Takibe alınan araç kayseri girişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda stepne içerisine gizlenmiş 478 gram esrar maddesi ile 8 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken araç sürcüsü ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.