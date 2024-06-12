Kayseri’de araçta bırakılan 2 yaşındaki ikizleri boğulmaktan polis kurtardı

Merkez Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerindeki bir araçta vatandaşlar 2 çocuğun ebeveynleri olmadan araçta oturduklarını gördü. Aracın kapılarının kilitli olması üzerine vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi 2 yaşındaki Ş.M. ve Ş.M. ikiz kız kardeşlerin baygın olduğunu görünce aracın camını kırdı. Polisler baygın halde olan ikizleri olay yerine çağrılan ambulansla hastaneyle kaldırılmasını sağladı. Her iki kardeşin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken çocukların ebeveynleri hakkında 'Aile Yükümlülüğünü İhlal' suçundan işlem başlatıldı.