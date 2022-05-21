Kayseri’de aranan 15 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.K'nın da bulunduğu 15 şüpheli ve hükümlü gözaltına alındı.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık ve yaralama ve cinsel taciz suçlarından adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.