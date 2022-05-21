Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 21.5.2022 10:45 Son Güncelleme: 21.5.2022 10:52

Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de aranan 15 kişi yakalandı

Kayseri'de çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık ve yaralama suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.K'nın da bulunduğu 15 şüpheli ve hükümlü gözaltına alındı.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık ve yaralama ve cinsel taciz suçlarından adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Buğdayda küresel oyun! Türkiye’de sorun yok
Son dakika: Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
Son dakika: Ukraynalı çocuklardan dünyaya barış mesajı! "Emine Erdoğan bizi ölümden kurtardı"
Kadıköy'de esrarengiz cinayet!
Son dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya! Şennur Demir, Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
Bu akşam mutlaka izleyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA