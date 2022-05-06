Kayseri’de aranan şahıslar operasyonu: 16 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aralarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama kararları bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. İldem, Yenidoğan, Battalgazi, Yeni Mahalle, Anafartalar, Esenyurt, Argıncık, Yavuzlar, Yenişehir Mahallelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapsi bulunan B.A.G ve yağma suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E. D. ile birlikte toplam 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlananlardan 9'u serbest kalırken 7 şüpheli ise cezaevine gönderildi.