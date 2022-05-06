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Giriş Tarihi: 6.5.2022 14:11 Son Güncelleme: 6.5.2022 14:18

Kayseri'de aranan şahıslar operasyonu: 16 gözaltı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de aranan şahıslar operasyonu: 16 gözaltı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 16 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aralarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama kararları bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. İldem, Yenidoğan, Battalgazi, Yeni Mahalle, Anafartalar, Esenyurt, Argıncık, Yavuzlar, Yenişehir Mahallelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapsi bulunan B.A.G ve yağma suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E. D. ile birlikte toplam 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlananlardan 9'u serbest kalırken 7 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

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Kayseri'de aranan şahıslar operasyonu: 16 gözaltı
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