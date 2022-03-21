Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 12 zanlı yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Kocasinan ve Melikgazi İlçelerinde haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi için 5 mahallede farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I ile banka dolandırıcılığı, göçmen kaçakçılığı, cinsel taciz, kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığı ve hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan toplam 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest kalırken, 7 zanlı ise tutuklanarak Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.