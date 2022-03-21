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Giriş Tarihi: 21.3.2022 19:50 Son Güncelleme: 21.3.2022 20:05

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 12 zanlı yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 12 zanlı yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan 12 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlılar arasında 20 kesinleşmiş hapsi bulunan bir kadın da bulunuyor.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Kocasinan ve Melikgazi İlçelerinde haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi için 5 mahallede farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I ile banka dolandırıcılığı, göçmen kaçakçılığı, cinsel taciz, kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığı ve hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan toplam 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest kalırken, 7 zanlı ise tutuklanarak Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 12 zanlı yakalandı
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