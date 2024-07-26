Kayseri’de avukat ofisinde ölü bulundu

Avukat Kazım Selim Somtaş, Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki ofisinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. ofise giren ekipler avukatı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Kazım Selim Somtaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışması yaptığı ofise nöbetçi Cumhuriyet savcısı da gelerek inceleme yaptı. Kazım Selim Somtaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu kesinlik kazanmazken, polis iş merkezinin güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.