Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de balık keyfi faciayla bitti: 1 ölü
Giriş Tarihi: 9.9.2024 10:19 Son Güncelleme: 9.9.2024 10:24

Kayseri'de balık keyfi faciayla bitti: 1 ölü

Kayseri’de balık tutmak için iki arkadaşıyla birlikte Yamula Barajı’na giden Salih Araç (34), suya girince bir süre sonra gözden kayboldu. Araç’ı kurtarmak isteyen iki arkadaşı ise bataklıkta mahsur kaldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de balık keyfi faciayla bitti: 1 ölü

Kayseri'de Merkez Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na balık tutmaya giden Salih araç, İsmail A ve Mehmet Emin S, baraj içerisindeki adacığa gitti. Balık tuttuktan sonra eve dönüş için adacıktan kıyıya doğru yürüyen Salih Araç, dengesini kaybederek suya düştü. Araç'ı kurtarmak isteyen iki arkadaşı ise çamura saplandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler İsmail A ve Mehmet Emin S'yi kurtardı. Kurtarma ekipleri baraj gölünde kaybolan Salih Araç'ı arama çalışması başlattı. Balı adamlar 3 saatlik çalışmanın ardından Salih Araç'ın cansız bedenine ulaştı. Araç'ın cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayseri'de balık keyfi faciayla bitti: 1 ölü
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