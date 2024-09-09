Kayseri’de balık keyfi faciayla bitti: 1 ölü

Kayseri'de Merkez Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na balık tutmaya giden Salih araç, İsmail A ve Mehmet Emin S, baraj içerisindeki adacığa gitti. Balık tuttuktan sonra eve dönüş için adacıktan kıyıya doğru yürüyen Salih Araç, dengesini kaybederek suya düştü. Araç'ı kurtarmak isteyen iki arkadaşı ise çamura saplandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler İsmail A ve Mehmet Emin S'yi kurtardı. Kurtarma ekipleri baraj gölünde kaybolan Salih Araç'ı arama çalışması başlattı. Balı adamlar 3 saatlik çalışmanın ardından Salih Araç'ın cansız bedenine ulaştı. Araç'ın cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.