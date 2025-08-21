Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'de kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Nuri Can Karaca hayatını kaybetti.

Kaza Kayseri Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Motosikleti ile seyreden Nuri Can Karaca, bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Karaca, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayene de Nuri Can Karaca'nın ekipler olay yerine gelmeden hayatını kaybettiği belirlendi. Nurcan Karaca'nın cesedi otopsi yapılmak için İncesu Devlet hastanesi morguna kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

