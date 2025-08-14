Kayseri’de basınçla fırlayan beton mikserinin kapağı şoförü hayatından etti

Merkez Kocasinan İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Ulucan Sokak'ta bir firmaya beton santralinde yaşanan iş kazası bir işçinin hayatına mal oldu. Mikser şoförü F.G'nin beton mikserinin içerisindeki betonu boşaltmaya çalıştığı sırada kapak yüksek basınç nedeniyle açıldı. Kapağın çarptığı şoför F.G, ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı muayenede F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. F.G'nin cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.