Kayseri’de basınçla fırlayan beton mikserinin kapağı şoförü hayatından etti

Giriş Tarihi: 14.8.2025 12:58 Son Güncelleme: 14.8.2025 13:06

Kayseri'nin bir beton santralinde çalışan beton mikseri şoförü olarak çalışan F.G’ye (46) mikserdeki betonu boşalttığı sırada kapak çarptı. Basınç nedeniyle yerinden açılan mikserin kapağı, şoför F.G’nin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Merkez Kocasinan İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Ulucan Sokak'ta bir firmaya beton santralinde yaşanan iş kazası bir işçinin hayatına mal oldu. Mikser şoförü F.G'nin beton mikserinin içerisindeki betonu boşaltmaya çalıştığı sırada kapak yüksek basınç nedeniyle açıldı. Kapağın çarptığı şoför F.G, ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı muayenede F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. F.G'nin cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

