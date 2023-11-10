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Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:37

Kayseri'de bebeğini öldürüp gömen cani anneni cezası belli oldu

Kayseri’de evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğinin ölümüne neden olup, evlerinin önündeki bir araziye gömdüğü ileri sürülen Nihal B. (34), tutuksuz yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Kayseri’de bebeğini öldürüp gömen cani anneni cezası belli oldu

Ailesiyle yaşayan Nihal B., nişanlısı T.B.'den hamile kaldı. 1 Şubat'ta sancılanan ve tuvalette doğum yapan Nihal B., makas ile dünyaya getirdiği erkek bebeğin göbek bağını kesti. Nihal B., 1 gün sonra ise evlerinin önünde bulunan boş araziye bebeğini gömdü. Köpeğini gezdiren kişinin bebeğin cesedini fark edip, polise haber vermesi sonrası soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede bebeğin annesinin Nihal B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli anne, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI
Nihal B. hakkında 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Nihal B. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Nihal B.'yi, 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından, 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya indirdi.

'HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM' DEMİŞTİ
Sanık Nihal B., ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "T.B. ile 7 yıl önce tanıştım. Sonra 1 yıl önce de nişanlandık. Ardından da cinsel birlikteliğimiz oldu. Bebeğimin olduğunu 20 Ocak'ta öğrendim. Daha öncesinden bilmiyordum. Tuvalete otururken, bebeğin düştüğünü fark ettim. Babamın bıyık makası ile kordonunu kestim. Ertesi gün akşam hava kararmaya başlayınca da evin önündeki araziye gömdüm" demişti. (DHA)

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Kayseri'de bebeğini öldürüp gömen cani anneni cezası belli oldu
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