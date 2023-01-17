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Giriş Tarihi: 17.1.2023 13:16 Son Güncelleme: 17.1.2023 13:29

Kayseri’de belediye otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 28 yaralı

Kayseri’de belediye otobüsünün duraktan yolcu alan halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 28 kişi yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de belediye otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 28 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde duraktan yolcu alan Sancak G, idaresindeki halk otobüsüne duraktan yolcu aldığı sırada Onur K. yönetimindeki belediye otobüsü arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sek edildi.

Kazada her iki otobüste bulunan 28 yolcu yaralandı. Kazada sıkışan otobüs şoförü Onur K, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de belediye otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 28 yaralı
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