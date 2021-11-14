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Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:19 Son Güncelleme: 14.11.2021 12:50

Kayseri'de bıçaklı gasp güvenlik kamerasına yansıdı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de bıçaklı gasp güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'de akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunun market kısmına giren kar maskeli gaspçı, kasiyere bıçak çekerek kasada bulunan 2 bin lirayı gasp etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna 22.15 sıralarında gelen kar maskeli bir kişi, müşteri gibi market kısmına girdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken gaspçı bir süre kasiyerin gelmesini bekledi. Müşteri geldiğini zannederek kasanın başına geçmek isteyen kasiyer M.S'ye gaspçı cebinden çıkardığı bıçağı doğrulttu.

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Kasada bulunan paraları isteyen gaspçının isteğini yerine getiren M.S kasadaki 2 bin lirayı gaspçıya verdi. Parayı alan gaspçı kaçarak kayıplara karıştı.

KIYAFETLERİ ELE VERDİ

Akaryakıt istasyonu çalışanının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gaspçının kaçmış olabileceği tüm güzergahlardaki yaklaşık 180 saatlik güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı. Kıyafetlerinde tespit edilen gaspçının N.T olduğu belirlendi. Evine baskın yapılan N.T yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada ise olay günü üzerinde bulunan kıyafetler ve suç aleti bıçak ele geçirildi. N.T emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kayseri'de bıçaklı gasp güvenlik kamerasına yansıdı
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