Kayseri’de binler Filistin için yürüdü

"Filistin'e Özgürlük İçin Yürüyoruz" etkinliği kapsamında Sivas Caddesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar yürüyüş esnasında terör örgütü PKK ve İsrail aleyhtarı sloganlar attılar. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programı belediye başkanları STK temsilcileri de katıldı. Etkinlikte konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek; "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 6 vatan evladımıza Allahtan rahmet diliyorum. Filistin'de zulme uğrayan mazlum kardeşlerimiz için düzenlenen "Teröre Lanet, Filistin'e Destek Yürüyüşü" ile Kayseri zulme sessiz kalmamıştır" diye konuştu. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.