Kayseri’de bir günde aynı yolda iki kaza: 2 ölü

Kayseri'de gece saatlerinde Tavlusun Gaffar Okkan Bulvarı üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Çelik, kamyonetin çarpması arkadan gelen otomobilin ise üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Bu kazadan saatler sonra aynı yolda ve yerde bu kez H.Y. yönetimindeki motosiklet, Y.K. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede H.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.Y'nin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis traktör sürücüsünü gözaltına aldı.