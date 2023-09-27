Kayseri’de boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırıp darp etti

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Ç'yi Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi'ndeki evinin önünden silah zoruyla otomobile bindirerek kaçıran Ümit Ç, genç kadını araç içerisinde darp etmeye başladı. Filiz Ç'yi silahın kabzasıyla yaralayan Ümit Ç, Melikgazi İlçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mustafa şimşek Bulvarı üzerinde seyrederken şiddet uygulamaya devam etti.

Bu sırada kocasının şiddetinden kurtulmak isteyen Filiz Ç, hareket halindeki otomobilin kapısını açarak aşağıya atladı. Yerde bir süre sürüklenen kadın ağır yaralandı. Karasını durdurmak isterken önce park halindeki otomobile daha sonra bir sitenin bahçe duvarına çarpan Ümit Ç, otomobilden indikten sonra da eşini darp etmeye devam etti. Vatandaşların toplandığını gören Ümit Ç, daha sonra aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi bilinci yerinde olmayan Filiz Ç'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadın burada tedavi altına alınırken polis, kaçan koca Ümit Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.