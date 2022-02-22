Kayseri’de buzdolabından tarihi eser ve suikast silahı çıktı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Ö.K isimli şahsın elinde yüklü miktarda tarihi eser olduğunu bunları kendisine ve kardeşine ait evlerde sakladığını belirledi.

Harekete geçen ekipler 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda polis buzdolabına gizlenmiş 688 Roma ve Bizans dönemine ait sikke ile birde suikast silahı olarak tabir edilen kalem tabanca ele geçirdi.

Değeri 1 milyon lira olan tarihi esirleri yurt dışına çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen Ö.K gözaltına alınırken, tarihi eserlere ise el konuldu.