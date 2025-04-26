Kayseri’de çakarlı- sirenli cipin sahibine rekor ceza

Merkez Melikgazi İlçesi Tavlusun Mahallesi'nde yüksek ceza oranlarına rağmen aracına taktırdığı polis sirenini yolda çalarak seyreden sürücünün o anları güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerden yola çıkan Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası tespit edilen otomobilin sürücünü yakaladı. Araçta yapılan incelemelerde polis sireni tertibatı ile çakar tespit edildi. Sürücüye 280 bin 678 lira para cezası yazılırken ehliyetine de el konuldu. Trafikten men edilen cip ise çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.