Kayseri’de çelik kapı fabrikasındaki yangın 7 saatte söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24 cadde üzerinde bulunan bir Çelik kapı fabrikasında sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre de tüm fabrikayı kaplayan yangına Kayseri OSB ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. 15 itfaiye aracının söndürme çalışmalarına katıldığı yangına fabrikadaki kimyasal maddelerin alev alması nedeniyle güçlükle müdahale edildi. Yangın 7 saat sonra söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.