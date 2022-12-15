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Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:09 Son Güncelleme: 15.12.2022 10:24

Kayseri'de çelik kapı fabrikasındaki yangın 7 saatte söndürüldü

Kayseri organize sanayi bölgesindeki bir Çelik kapı fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikayı tamamen kaplayan alevleri 15 itfaiye aracı 7 saatte söndürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de çelik kapı fabrikasındaki yangın 7 saatte söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24 cadde üzerinde bulunan bir Çelik kapı fabrikasında sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre de tüm fabrikayı kaplayan yangına Kayseri OSB ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. 15 itfaiye aracının söndürme çalışmalarına katıldığı yangına fabrikadaki kimyasal maddelerin alev alması nedeniyle güçlükle müdahale edildi. Yangın 7 saat sonra söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.

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Kayseri'de çelik kapı fabrikasındaki yangın 7 saatte söndürüldü
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