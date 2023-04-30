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Giriş Tarihi: 30.4.2023 18:11

Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 13 yaralı

Kayseri-Malatya yolunda cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 mahkum hayatını kaybetti, 7'si askeri personel 13 kişi ise yaralandı.

DHA
Kayseri’de cezaevi nakil aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 13 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 106'ncı kilometresi Yukarıkızılçevlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakan K. idaresindeki 23 HK 538 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

7 ASKERİ PERSONEL YARALANDI

Kazada araç içinde bulunan mahkum Abdullah Kaynar öldü, 7'si askeri personel 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren mahkum Abdullah Kaynar'ın cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 13 yaralı
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