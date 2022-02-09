Kayseri'de cinayet! Halasının kızının üzerine kuma getiren eniştesine...

Kayseri'de bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Ufuk Aktaş, halasının kızıyla evli olan ve İngiltere'de yaşan Musa Aktaş'ın Pınarbaşı İlçesi'ne geldiğini öğrendi. Musa Aktaş'ın İngiltere'de ikinci evliliğini yaptığını bahane eden Muhammed Ufuk Aktaş, Musa Aktaş'ın Pınarbaşı İlçesindeki Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi üzerinde buluna evine "Sen nasıl halamın kızının üstüne kuma getirsin" diyerek arkadaşı Ahmet Özkan ile birlikte baskına gitti. Pınarbaşı İlçesine fabrika kurmak için geldiği öğrenilen Musa Aktaş'ı Ahmet Özkan kapıyı açmasıyla birlikte kolundan vurdu. Daha sonra Musa Aktaş'ı döverek darp eden ikili iddiaya göre Musa Aktaş'tan ilçeye yatırım yapmak için getirdiği parayı istedi. İkili bu sırada Musa Aktaş'ı muşta ile başından da ağır yaraladı.

KASA YATAK ODASINDA DİYEREK SİLAHINI ALDI

Muhammed Ufuk Aktaş ve Ahmet Özkan tarafından feci şekilde dövülen Musa Aktaş ise ikiliye para kasasının yatak odasında olduğunu söyledi. Bu şekilde yatak odasına girmeyi başaran Musa Aktaş, tabancasını alarak silahlı olan Ahmet Özkan'a ateş açtı.Vurulan Ahmet Özkan olay yerinde hayatını kaybederken Muhammed Ufuk Aktaş ise kaçtı.

ÇANTASINDAN KANLI MONT, MUŞTA VE KOLİ BANDI ÇIKTI

Musa Aktaş'ın evinden gelen silah sesleri üzerine komşular 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri Musa Aktaş'ı ağır yaralı Ahmet özkan'ı ise ölü olarak buldu. Musa Aktaş Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaydan sonra otomobiliyle kaçan Muhammed Ufuk Aktaş ise Kayseri girişindeki uygulama noktasında polis tarafından yakalandı. Mersin'e kaçmayı planladığı öğrenilen Muhammed Ufuk Aktaş'ın çantasından kanlı kapişonlu mont ile muşta ve koli bandı çıktı. Muhammed Ufuk yapılan üst aramasının ardından sorgulanmak üzere cinayet büro amirliğine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.