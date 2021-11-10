Kayseri’de cinayet: ’Yan baktın!’

Edinilen bilgi ve iddialara göre, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Ihlara Sokak üzerinde meydana gelen olayda, B.E. (20), kardeşi M.E. (16) ve arkadaşları M.K. (25) yaya olarak yürürken, kendi aralarında konuşulan sözü yanlarından geçen 4-5 kişilik arkadaş grubu içerisinde bulunan A.Ç. (29) kendi üzerine aldı.