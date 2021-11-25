Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon
Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:49

Kayseri'de cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

AA
Kayseri’de cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

Kayseri'de cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten 3 imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata imalatı yapılarak ülke geneline dağıtıldığı ihbarı üzerine belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, çikolataların içerisine katılan 100 kilogram sildenafil maddesi, çeşitli miktarlarda cinsel içerikli içecekler ve 3,5 ton sahte bal ele geçirildi.

Olayla ilgili M.R. ile Suriye uyruklu M.S. gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler geri dönüşüm araçlarına taşınarak imha edildi.

Öte yandan, çikolataların üretildiği imalathane ve kullanılan malzemelerin hijyenik olmadığı da dikkati çekti.

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Kayseri'de cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon
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