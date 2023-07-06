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Giriş Tarihi: 6.7.2023 23:59 Son Güncelleme: 7.7.2023 00:03

Kayseri’de çöpe atılan bebeğin annesi tutuklandı

Kayseri’de vatandaşlar tarafından çöp konteynerinde ölü olarak bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi, polisin 550 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle bulundu. Bebeği ölü doğurduğunu ve bu yüzden çöpe attığını söyleyen anne tutuklandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de çöpe atılan bebeğin annesi tutuklandı

Merkez Melikgazi İlçesi Kılıçel Sokak üzerinde çöpü karıştıran bir kadın tarafından bulunan ölü bebeğin annesi polisin yüzlerce saatlik güvenlik kamera incelemesinin ardından bulundu. Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi mahallelerinde yaklaşık 750 hamile ve yeni doğum yapmış kadınla görüşen ekipler, 550 saatlik güvenlik kamera kaydını da izledi.

Göbek bağı kesilmemiş olan bebeği havluya sararak çöpe atanın 32 yaşındaki İ.C olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.C'nin ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kişi tarafından hamile bırakıldığını, bebeği ise ölü doğurduğu için çöpe attığını söylediği öğrenildi.

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Kayseri’de çöpe atılan bebeğin annesi tutuklandı
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