Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:06 Son Güncelleme: 20.10.2022 11:11

Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye ve Irak’ta DEAŞ Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 2 örgüt üyesini yakaladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar sonucu 2 DEAŞ'lının saklandığı evi tespit etti.

2 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

Irak ve Suriye'de örgütünü silahlı faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilen 2 örgüt üyesi Kocasinan ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt üyeleri gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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