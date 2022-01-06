Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesi'nde 2 müstakil eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda piyasa değeri 5 milyon lira olan 5 bin 100 sikke ile 2 heykel ve bir tüfek ele geçirildi.

Kayseri'de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi | Video

Tarihi eserleri yurtdışına kaçırmak üzere oldukları anlaşılan Ö.D ve Z.E.T gözaltına alındı. Roma ve Bizans dönemine ait olan tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, Ö.D ve Z.E.T ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.