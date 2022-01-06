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Giriş Tarihi: 6.1.2022 13:52 Son Güncelleme: 6.1.2022 14:08

Kayseri'de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri, 2 ayrı eve düzenledikleri operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait 5 bin 100 sikke ile iki heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kişinin piyasa değeri 5 milyon lira olan tarihi eserleri yurtdışına kaçıracakları öğrenildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesi'nde 2 müstakil eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda piyasa değeri 5 milyon lira olan 5 bin 100 sikke ile 2 heykel ve bir tüfek ele geçirildi.

Kayseri'de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi | Video

Tarihi eserleri yurtdışına kaçırmak üzere oldukları anlaşılan Ö.D ve Z.E.T gözaltına alındı. Roma ve Bizans dönemine ait olan tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, Ö.D ve Z.E.T ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi
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