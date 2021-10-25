Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de dehşet: Bu cevabı alınca kafasına sıktı!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:13 Son Güncelleme: 25.10.2021 12:13

Kayseri'de dehşet: Bu cevabı alınca kafasına sıktı!

DHA
Kayseri’de dehşet: Bu cevabı alınca kafasına sıktı!

Kayseri'de dehşet dolu anlar yaşandı. Bünyamin Çalışkan (31), boşanmak üzere olduğu eşinin barışma teklifini reddetmesiyle başına dayadığı tabancayı ateşleyip, kendisini ağır yaraladı. İşte korkunç olayın detayları..

Olay, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Müderris Sokak'taki Bozkurt Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Bünyamin Çalışkan, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı eve gelerek, kendisiyle görüşüp, barışmak istediğini iletti. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine Çalışkan, belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak, eşinin gözü önünde ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çalışkan, sağlık ekibince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bünyamin Çalışkan'ın eşi de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de dehşet: Bu cevabı alınca kafasına sıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA