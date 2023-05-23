Kayseri’de deprem sonrası sıcak su çıktı! Erciyes faaliyete mi geçiyor?

Kahramanmaraş Çardak merkezli depremlerin ardından Kayseri'nin Sarız İlçesi Kızılpınar Mahallesinde 86 derece sıcaklıkta yeryüzüne sıcak su çıkışı oldu. Bölgede daha önce böyle bir sıcak su çıkışının olmadığını belirten Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, yaptığı incelemeler sonucu, sıcak su çıkışını depremin tetiklediğini söyledi.

ERCİYES PATLAR MI?

Sıcak su çıkıyla birlikte vatandaşlarda ise Erciyes patlar mı? Tedirginliği yaşandı. Vatandaşlar sosyal medyadan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen'i soru yağmuruna tuttu. Evsen bölgede çalışan ve bölgeyi iyi bilen biri olduğunu belirterek; "Su çıkışı olan yerde MTA tarafından çalışma yapılarak bölgenin aktif tektonik yapısının güncellenmesi gerekmektedir. Burasının Erciyes volkanik dağı ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Deprem habercisi de değildir. Sadece sıcak su çıkışından hareketle Erciyes patlayacak de denemez" dedi.