Kayseri’de dev ulaşım hamlesi

Kayseri'de trafiği rahatlatacak dev proje için geri sayım sona erdi. 1 buçuk milyar liraya mal olacak Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar başladı. Kentin en yoğun noktalarından biri olan Kartal Kavşağı, araç trafiğine kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Artık sözün bittiği, icraatın başladığı gündeyiz" diyerek projede sahaya inildiğini duyurdu. Günde 120 bin aracın geçtiği Kartal Kavşağı'nda yoğunluk artık tarih oluyor. Özellikle pik saatlerde 10 bine ulaşan araç geçişi, projeyle birlikte rahat nefes alacak. Dev ulaşım yatırımının yaklaşık 9 ayda tamamlanması planlanıyor. Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde proje, 2027 yılı başında Kayserililerin hizmetine sunulacak.

3 KAVŞAK TEK PROJEDE

Talas, Mustafa Kemal Paşa ve Hulusi Akar bulvarlarını kapsayan proje, şehir trafiğinin kalbinde yer alan üç kritik noktayı birbirine bağlayacak. Böylece Kayseri'de ulaşım daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hale gelecek.