Kayseri’de devrilen beton duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Talas İlçesine bağlı Mengücek Mahallesi'nde inşaat halindeki evin önüne betondan yapılan bahçe duvarı biranda devrildi. bu sırada beton duvarın kenarında kalan inşaat artıklarını temizleyen işçi Hakkı Taflı (28), duvarın altında kaldı.
İnşatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkı Taflı'nın cesedi itfaiye ekipleri tarafından beton duvarın altından çıkarıldı.
Olayda duvar yanına park halindeki bir otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Jandarmanın olay yeri incele çalışmalarının ardından Taflı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakkı Taflı'nın cenazesi otopsinin ardından memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gönderilecek.