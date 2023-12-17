Kayseri’de doktorlar ve sağlık çalışanları İsrail’i protesto etti

Kayseri'deki doktorlar ve sağlık çalışanları İsrail'in alçakça saldırılarına, zulme ve soykırıma dur demek için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ta katılarak destek verdi.

"ZULMÜ KINIYORUM. SAVAŞINDA BİR KURALI VAR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için gerçekleştirilen yürüyüşte konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, 'Zulmü kınıyorum. Savaşında bir kuralı var' diyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Gazze'ye destek olan meslektaşlarını tebrik eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: "Her şeyden önce meslektaşlarım olarak onurlu bir tavır sergileyen, yürüyüşü yapan gerek öğrencilerimiz, gerek doktorlarımız, diş hekimlerimiz sağlık alanında çalışan dostlarımızı tebrik ediyorum.

Bir doktor ağabeyleri olarak, bu onurlu davranış ve yürüyüş vakur bir şekilde yapılırken, bizim kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Kayserimize yakışan ve sizlerle birlikte olma anlayışı içerisinde bu duygularınızı paylaşmak istedim. Ahmet arkadaşımızın saldırıların sadece sağlık alanında yapılanları anlattıkça, içimden sadece belhüm adal diye nitelendirilen onlardan da aşağı, onlardan da adice olan vahşeti burada paylaşıyorum. Zulmü kınıyorum. Savaşında bir kuralı var derler. Ama artık insanlığın bitti böyle bir davranışı dünyada neden sessiz kalınır onu da anlamış değilim. Herhalde bu İslami ve insani kimliğinden kaynaklanıyor olsa diye düşünmeden edemiyorum. O açıdan biz birbirimize sahip çıkacağız"