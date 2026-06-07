Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de döner bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 7.06.2026 23:22

Kayseri'de döner bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de yabancı uyruklu restoran işletmecisi Amra A. (23) ile çalışanı Almuntesar A. (21), kavga ettikleri Hadi E. (18) tarafından döner bıçağı ile yaralandı.

DHA
Kayseri’de döner bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranın yabancı uyruklu işletmecisi Amra A. ve çalışanı Almuntesar A., iddiaya göre Hadi E. ile tartışmaya başladı.

Neden çıktığı henüz bilinmeyen tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Hadi E., yanında bulunan döner bıçağıyla Amra A. ve Almuntesar A.'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KAYSERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de döner bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA