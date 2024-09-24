Kayseri’de “dünya” koştu… 13 ülkenin sporcuları uluslararası yarı maratonda buluştu

Uluslararası Yarı Maraton'a 21K ve 10K kategorilerinde Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Rusya, Belarus, Çin, Endonezya, Etiyopya, Bulgaristan, İran, Japonya, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere 13 ülkeden 250 yabancı atletlerin yanı sıra Halk Koşusu kategorisinde 10 bin sporcu katıldı. Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Yıldızevler ve Anadolu Harikalar Diyarı rotasında ter döken sporcuların ailece geldikleri, hatta anne ve babaların bebek arabasıyla ve çocuklarıyla katıldığı görüldü. Yarı Maraton'da hem vatandaşlar spor yaptı hem de kadim kentin tanıtımı yapılmış oldu.

BU BİR MARATONDAN DAHA FAZLASI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yarı maratonun büyük bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Bir maratondan daha fazlası diyerek çıktığımız bu yolda, bu yıl Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 4'üncüsünü düzenledik. Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon Avrupa Spor Şehri Kayseri'ye yakışan çok keyifli bir yarı maraton oldu. Bu muhteşem organizasyonda dereceye giren, girmeyen tüm sporcularımıza teşekkür ederken, bu keyifli organizasyona katılımlarıyla renk katan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz birlikte çok güzel, birlikte çok keyifliyiz" dedi.