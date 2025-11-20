Kayseri’de ’dur’ ihtarına uymadı yaya olarak kaçtı: Hem alkollü hem ehliyetsiz! 100 Bin TL’ye yakın ceza...

EHLİYETİNE 2039'A KADAR EL KONULMUŞ

Melikgazi ilçesinde bağlı Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde ekipler tarafından kıstırılan M.Ç. araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında M.Ç. Kızılırmak Caddesi üzerinde yakalandı. M.Ç. araç başında yapılan alk ol testinde 3.15 promil alkollü çıkarken daha öncede birçok kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.