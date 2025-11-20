Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı yaya olarak kaçtı: Hem alkollü hem ehliyetsiz! 100 Bin TL'ye yakın ceza...
Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:17

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı yaya olarak kaçtı: Hem alkollü hem ehliyetsiz! 100 Bin TL'ye yakın ceza...

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yapılan alkol testinde 3.15 promil alkollü çıktı. Aracını bırakıp, kaçan şahıs yaya olarak yakalanırken daha öncede birçok kez alkollü direksiyon başına geçtiği öğrenilen sürücünün ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu.

İHA Yaşam
Kayseri’de ’dur’ ihtarına uymadı yaya olarak kaçtı: Hem alkollü hem ehliyetsiz! 100 Bin TL’ye yakın ceza...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı'nda uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan M.Ç. kaçtı.

EHLİYETİNE 2039'A KADAR EL KONULMUŞ

Melikgazi ilçesinde bağlı Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde ekipler tarafından kıstırılan M.Ç. araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında M.Ç. Kızılırmak Caddesi üzerinde yakalandı. M.Ç. araç başında yapılan alk ol testinde 3.15 promil alkollü çıkarken daha öncede birçok kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

100 BİN TL'YE YAKIN CEZA YEDİ

Son yapılan işlemle birlikte alkollü sürücünün ehliyetini geri alma süresi 20 44 yılına kadar çık arken, 'ters yönde araç kullanma', 'dur ihtarına uymama', 'alkollü araç kullanma', 'makas atma', 'ehliyetsiz araç kullanma' ve 'kavşağa girerken yavaşlamama' suçlarından toplamda 96 bin 176 TL idari para cezası yazıldı. M.Ç. hakkında 'trafiği tehlikeye sokma' suçundan işlem başlatılarak, karakola götürüldü.

Trafik kurallarını hiçe sayan M.Ç.'nin rahat tavırları pes dedirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı yaya olarak kaçtı: Hem alkollü hem ehliyetsiz! 100 Bin TL'ye yakın ceza...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz