Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 4 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 23:12

Kayseri'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Kayseri’de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin girdiği e-sınavlarda kopya çekmeye yönelik düzenek kuran 4 kişinin kimliği tespit edildi.

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 4 şüpheli yakalandı
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