Tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Merkez Kocasinan İlçesi Yunus emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan Merve ve Ahmet Ulusoy çifti arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında mutfaktan bıçak alan Merve Ulusoy, kocası Ahmet Ulusoy'u göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Ahmet Ulusoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis Merve Ulusoy'u gözaltına alırken, Ahmet Ulusoy'un cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.