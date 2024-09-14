Kayseri’de eski eş dehşet saçtı! Bir yıl önce boşandığı karısın yolunu kesip kurşun yağdırdı

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Fatma G'nin yolunu eski eşi Burhan A. kesti. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan A, Fatma G,'ye çocuğunun gözleri önünde ateş etti.

Fatma G, ağır yaralanırken Burhan A, karakola giderek teslim oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma G, ambulansla Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.