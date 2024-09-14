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Giriş Tarihi: 14.9.2024 15:59 Son Güncelleme: 14.9.2024 16:00

Kayseri’de eski eş dehşet saçtı! Bir yıl önce boşandığı karısın yolunu kesip kurşun yağdırdı

Kayseri’de 1 yıl önce boşandığı karısının otomobilinin yolunu kesen eski eş dehşet saçtı. Çocuğunun gözleri önünde vurulan kadın ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de eski eş dehşet saçtı! Bir yıl önce boşandığı karısın yolunu kesip kurşun yağdırdı

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Fatma G'nin yolunu eski eşi Burhan A. kesti. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan A, Fatma G,'ye çocuğunun gözleri önünde ateş etti.

Fatma G, ağır yaralanırken Burhan A, karakola giderek teslim oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma G, ambulansla Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de eski eş dehşet saçtı! Bir yıl önce boşandığı karısın yolunu kesip kurşun yağdırdı
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