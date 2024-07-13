Kayseri’de eski ortaklar dehşet saçtı… Eşeği kesip, 5 atı zehirlediler

Kayseri'nin İncesu İlçesi Subaşı Mahallesi'nde ortaklıkları bozulan iki kişi, eski ortakların çiftliğini bastı. Bıçakla çiftlikte bulunan bir eşeği kesen eski ortaklar 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Öfkeli ortaklar çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kaçtı.

Şüphelinin eşeği bıçaklayarak öldürmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşet veren olayın ardından çiftlik sahibi, jandarmayı arayarak şikayetçi oldu. Jandarma kaçan eski iki ortağı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.