Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de eski ortaklar dehşet saçtı… Eşeği kesip, 5 atı zehirlediler
Giriş Tarihi: 13.7.2024 15:54 Son Güncelleme: 13.7.2024 16:27

Kayseri’de eski ortaklar dehşet saçtı… Eşeği kesip, 5 atı zehirlediler

Kayseri’de eski ortaklarının çiftliğini basan 2 kişi, bir eşeği canlı canlı kesip, 5 atı ise zehirledi. O anlar çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de eski ortaklar dehşet saçtı… Eşeği kesip, 5 atı zehirlediler

Kayseri'nin İncesu İlçesi Subaşı Mahallesi'nde ortaklıkları bozulan iki kişi, eski ortakların çiftliğini bastı. Bıçakla çiftlikte bulunan bir eşeği kesen eski ortaklar 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Öfkeli ortaklar çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kaçtı.

Şüphelinin eşeği bıçaklayarak öldürmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşet veren olayın ardından çiftlik sahibi, jandarmayı arayarak şikayetçi oldu. Jandarma kaçan eski iki ortağı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kayseri’de eski ortaklar dehşet saçtı… Eşeği kesip, 5 atı zehirlediler
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