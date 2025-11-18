Kayseri’de evlat dehşeti: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!

Dehşete düşüren olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Hayrullah E. İle oğlu F.A.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyümesi ile F.A.E., bıçakla babasını yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.