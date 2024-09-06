Kayseri’de fabrikada çalışan kadın işçi çalışma arkadaşı tarafından öldürüldü

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan Hatice Gül ile M.B arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, tüfekle Hatice Gül'e ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Gül, yere yığılırken M.B ise olay yerinden kaçtı. Fabrikadaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı muayenede Hatice Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatice Gül'ün cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.