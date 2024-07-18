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Giriş Tarihi: 18.7.2024 10:52

Kayseri'de feci kaza! Cip ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kayseri'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

DHA
Kayseri’de feci kaza! Cip ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı cip çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü A.C.. ile yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kayseri'de feci kaza! Cip ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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