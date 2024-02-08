Kayseri’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunda seyreden A.A'nın kullandığı otomobil ile sürücüsü yabancı uyruklu olan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın otomobillerden birinin diğer şeride geçmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Kaza sonrası olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yabancı uyrukluların bulunduğu araçta şoför ile yolcu hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan 4 yolcu ise yaralandı. Hayatını kaybeden yabancı uyrukluların cesetleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 4 yaralı ise Kayseri'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.