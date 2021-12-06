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Giriş Tarihi: 6.12.2021 21:08

Kayseri'de feci kaza! TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de feci kaza! TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de korkunç bir kaza meydana geldi. TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kayseri-Sivas karayolu Barsama mevkiinde meydana gelen kazada içerisinde K.D., İ.K. ve S.K.'nin bulunduğu 60 VB 789 plakalı otomobil ile 34 CJE 733 plakalı TIR çarpıştı.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken yaralı olarak çıkartılan 1 kişi de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de feci kaza! TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
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