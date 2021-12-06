Kayseri’de feci kaza! TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken yaralı olarak çıkartılan 1 kişi de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.