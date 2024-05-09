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Giriş Tarihi: 9.5.2024 11:52

Kayseri’de feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole uçtu!

Kayseri-Niğde kara yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken 4 yolcunun yaralandığı belirtildi.

DHA
Kayseri’de feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole uçtu!

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 45'inci kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Adana'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan 01 AJZ 822 plakalı As Adana firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. 12 kişinin bulunduğu otobüste 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla yaralılar İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kayseri’de feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole uçtu!
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