Kayseri’de FETÖ’nün esnaf yapılanmasına operasyon; 6 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün esnaf yapılanması içerisinde yer alan ve aynı zamanda örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 6 kişi günler süren fiziki ve teknik takiple yakayı ele verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün esnaf yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen A.G., İ.G., M.Y., E.S., A.Ç. ve Z.Ş.O'nun ikametlerine eş zamanlı baskınlar yaptı. Şüphelilerin tamamı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BAĞEVİNİ ÖRGÜT ÜYELERİNE TAHSİS ETMİŞ

Şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve elebaşını överek örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerden birinin ise bağ evini deşifre olmamaları için örgüt üyelerine kullandırdığı belirlendi. FETÖ elebaşının Bank Asya ya destekte bulunulması adına yaptığı çağırı üzerine hesap açtırıp bankaya para yatırdıkları da tespit edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.