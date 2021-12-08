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Giriş Tarihi: 8.12.2021 11:09 Son Güncelleme: 8.12.2021 11:13

Kayseri'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon; 6 gözaltı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de FETÖ’nün esnaf yapılanmasına operasyon; 6 gözaltı

Kayseri'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ elebaşını öven paylaşımlar yaptıkları, ve bir şüphelinin de örgüt üyelerinin deşifre olmaması için bağ evini örgüte tahsis ettiği ortaya çıktı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün esnaf yapılanması içerisinde yer alan ve aynı zamanda örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 6 kişi günler süren fiziki ve teknik takiple yakayı ele verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün esnaf yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen A.G., İ.G., M.Y., E.S., A.Ç. ve Z.Ş.O'nun ikametlerine eş zamanlı baskınlar yaptı. Şüphelilerin tamamı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BAĞEVİNİ ÖRGÜT ÜYELERİNE TAHSİS ETMİŞ

Şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve elebaşını överek örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerden birinin ise bağ evini deşifre olmamaları için örgüt üyelerine kullandırdığı belirlendi. FETÖ elebaşının Bank Asya ya destekte bulunulması adına yaptığı çağırı üzerine hesap açtırıp bankaya para yatırdıkları da tespit edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon; 6 gözaltı
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