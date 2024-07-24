Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de film gibi kovalamaca! Polisten kaçan araç, polis otosuna çarparak kaza yaptı
Giriş Tarihi: 24.7.2024 11:54 Son Güncelleme: 24.7.2024 12:13

Kayseri’de film gibi kovalamaca! Polisten kaçan araç, polis otosuna çarparak kaza yaptı

Kayseri’de polislin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ile kaçan araç arasında kilometrelerce kovalamaca yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli polis aracına çarparak kaza yaptı. Şüphelinin ehliyetsiz ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan da arandığı belirlendi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de film gibi kovalamaca! Polisten kaçan araç, polis otosuna çarparak kaza yaptı

Merkez Melikgazi İlçesinde Mimarsinan Kasabası'nda devriye gezen Mimarsinan devriye polis ekibi, otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü Furkan Ü. (23), kaçtı. Furkan Ü ile polis arasında 5 kilometre kovalamaca yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Furkan Ü.'nün kullandığı otomobil, polis otosuna çarptıktan sonra orta refüje çıktı.

Polis ekibi tarafından yakalanan Furkan Ü'nün yaklaşık 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve bir süre önce açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Furkan Ü'nün otomobili de ehliyetsiz kullandığı belirlenirken, Furkan Ü'ye 40 bin lira trafik cezası da kesildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aranması olduğu da belirlenen Furkan Ü, Narkotik polislerine teslim edildi.

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Kayseri’de film gibi kovalamaca! Polisten kaçan araç, polis otosuna çarparak kaza yaptı
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