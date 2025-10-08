Kayseri’de firari 3 FETÖ’cü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (38), G.A. (43) ve M.T.'nin (48) saklandıkları adresler tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan H.A., 6 yıl 10 ay 15 gün cezası bulunan G.A. ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.