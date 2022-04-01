Kayseri’de firari cinayet zanlısı yakalandı

Merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi üzerinde tartıştığı Ö.T'yi silahla vurarak öldüren M.Ç, olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Polis olayın şüphelilerinden olan O.A., K.Y., M.K. ve P.P'yi yakalayarak gözaltına alsa da cinayet zanlısı M.Ç'ye ulaşılamadı.

POLİSTEN 29 GÜN KAÇABİLDİ

Firari cinayet zanlısı M.Ç'nin yakalanabilmesi için Kayseri Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntülerini tarayan ekipler, 29 gündür firari olan M.Ç'nin Altınoluk Mahallesinde saklandığını belirledi. Gizlendiği evin tespit edilmesiyle birlikte ekipler harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis, cinayet zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayet zanlısı M.Ç'nin daha önceden işlediği 9 suçtan dolayı da aranmasının olduğu belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan M.Ç'ye 6 suç dosyasında ise 12 bin idari para cezası verildiği belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için adli tabipliğe getirilen M.Ç, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. M.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.